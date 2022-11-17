Си Цзиньпин собрался навестить Путина

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР. Визит, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — приводит слова Моргулова ТАСС.