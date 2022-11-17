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45 минут назад

Си Цзиньпин собрался навестить Путина

Ura.Ruиещё 3

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить РФ в 2023 году после весенней сессии китайского парламента. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Си Цзиньпин собрался навестить Путина
Фото: ТАССТАСС

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР. Визит, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — приводит слова Моргулова ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель также планирует приехать в Москву. Визит состоится на следующей неделе. Кубинский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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