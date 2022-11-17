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46 минут назад

Новая эра: Какие страны смогут встать на пути у США

Елена Прошина

Россия войдет в четверку государств, которые станут основателями нового миропорядка. Такое заявление сделал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill, передает РИА Новости.

Новая эра: Какие страны смогут встать на пути у США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал, что мировые правила, установленные после завершения Второй мировой войны, учитывали лишь интересы Соединенных Штатов, но сейчас ситуация складывается совершенно иным образом. Лэтем считает, что пришло время новых правил.

По его словам, повторяющиеся финансовые кризисы расшатывают институты, управляющие мировой экономикой. НАТО и Европейский союз, которые всегда были примером стабильных организаций, сильно пострадали от центробежных сил. Эти силы могут «разорвать их на части», отметил профессор.

Как говорится в публикации, новый баланс сил будет выстраиваться еще долгое время, но в конце концов именно эти силы установят новые нормы. Лэтэм считает, что обновленный миропорядок будет учитывать интересы всех государств, и Вашингтон более не сможет ставить свои цели превыше всего. Гегемония США вскоре подойдет к концу, добавил он.

Профессор выразил уверенность, что новый миропорядок построят Китай, Индия, Россия и США. Эти страны будут вынуждены учесть мнения друг друга и поставить их в основу новой системы.

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