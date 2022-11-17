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59 минут назад

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа на выборах

Мир24иещё 7

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году, сообщает CNN.

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа на выборах
Фото: ТАССТАСС

По мнению политика, у американцев есть варианты получше.

«Думаю, Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей», – подчеркнул Пенс.

При этом бывший вице-президент не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборах.

Напомним, накануне Дональд Трамп начал избирательную кампанию 2024 года. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию США, объявив себя кандидатом на пост президента и учредил новый предвыборный комитет.

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