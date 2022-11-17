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1 час назад

СМИ раскрыли вероятного победителя на выборах в США

Елена Прошина

Республиканская партия держит лидерство на выборах в обе палаты конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз телеканала CNN.

СМИ раскрыли вероятного победителя на выборах в США
Фото: РамблерРамблер

Как говорится в сообщении, республиканцы получили уже 105 мест в палате представителей, когда как представители Демократической партии — всего 57 мест. Телеканал уточняет, что для руководства палатой партии необходимо набрать 218 кресел из 435.

Ежедневная газета The New York Times прогнозирует, что в палату представителей была переизбрана республиканка Марджори Тейлор Грин. Именно она написала резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, а ранее поддерживала идеи бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кроме того, в сенате республиканцам удалось получить 39 мест, у демократов пока 38 мест. Чтобы главенствовать над палатой, Республиканской партии требуется 51 место, а Демократической партии — 50, учитывая, что в случае равенства голосует вице-президент Камала Харрис от демократов.

Согласно прогнозам ряда СМИ, в сенат также проходит республиканец Рэнд Пол, который ранее активно выступал против законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Республиканская партия США,
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