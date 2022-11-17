Суд в Нидерландах готовится вынести приговор по делу MH17

«Очевидно, исходя из той информации, которая просачивается, что решение будет принято в пользу потерпевших и против тех лиц, которые были обвинены в случившемся. Понятно, что будут наложены коммерческие взыскания, то есть компенсация. Именно этого требуют родственники погибших. Там было почти 300 человек, очень много детей. Сумма иска будет исчисляться миллионами долларов. Понятно, что эти физические лица будут не в состоянии возместить ущерб. Естественно, привязана к этой ответственности будет и РФ: по представлению суда «Бук» принадлежал России, значит, военная техника передвигаться без ведома военных властей, государства не в состоянии, особенно через границу. Россия уже говорила о том, что она не признает юрисдикцию этого суда, поскольку она не была допущена к расследованию и не смогла представлять свои аргументы. Вместе с тем у голландского правосудия есть возможность истребовать те суммы, которые по решению суда будут назначены в качестве компенсации родственникам погибших. Есть для этого соответствующие процедуры, самая простая из них — по решению суда будет налагаться арест на то или иное российское имущество, находящееся за рубежом. Прямо скажем, перспектива для России не самая приятная. На мой взгляд, достаточно мрачная. Но на фоне конфликта между Россией и Украиной, наверное, это решение Гаагского суда отойдет на второй план — есть, что называется, более важные, более серьезные происшествия».