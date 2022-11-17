Стало известно о конфликте Трюдо и Си Цзиньпина на G20

Стало известно о скандале на саммите “Большой двадцатки” (G20), проходящем на индонезийском острове Бали. Эта встреча на высоком уровне окончилась сегодня. Джоко Видодо (Индонезийский президент) передал председательство в этой группе Нарендре Моди. (Индийскому премьер-министру). Об этом сообщает русскоязычной аудитории издание Военное обозрение.

Выяснилось, что после беседы Джастина Трюдо с Си Цзиньпином (Председателем Китайской Народной Республики) всё то, что обсуждалось между ними, утекло в западную прессу. Сведения оказались обнародованными в первую очередь канадскими средствами массовой информации, а уже потом перепечатано остальными изданиями.

Председатель Поднебесной после этого, встретившись с Джастином Трюдо за кулисами встречи на высшем уровне, жёстко высказался в его адрес по поводу случившегося. Он посчитал это недопустимым. По словам Си Цзиньпина, так дела не делаются. Он считает, что надо уважать позицию других участников.

Джастин Трюдо попытался оправдаться и заявил в ответ, что речь шла об открытом диалоге, где у Канады и Китайской Народной Республики по отдельным вопросам есть разногласия.

Си Цзиньпин ответил, что чаще всего под термином “открытый диалог” он подразумевает то, что обе стороны открыты для участников этого диалога, однако вовсе не для массовой аудитории. Он считает, что если канадцы говорят об открытом диалоге, то они должны создать для этого условия.