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18 минут назад

Лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине

Газета.Ru

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Лидеры G20 сделали итоговое заявление против России
Фото: ТАССТАСС

Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию в мире, падение ракет на территории Польши. Итоговая декларация "не стала откровенно антироссийским манифестом", поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В итоговой протокол была добавлена фразу "многие делегации осудили Россию", но также были изложены альтернативные точки зрения.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал делегатов обратиться к решению проблем глобальной экономики и развития. После завершению финальной сессии саммита он передал председательские полномочия индийскому премьеру Нарендре Моди. Индия принимает эстафету G20 с 1 декабря

В мире,Нарендра Моди,Сергей Лавров,МИД России,Коммерсант,
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