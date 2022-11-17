Лидеры G20 сделали итоговое заявление против России

Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию в мире, падение ракет на территории Польши. Итоговая декларация "не стала откровенно антироссийским манифестом", поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В итоговой протокол была добавлена фразу "многие делегации осудили Россию", но также были изложены альтернативные точки зрения.