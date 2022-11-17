Лидеры G20 сделали итоговое заявление против России

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию в мире, падение ракет на территории Польши. Итоговая декларация "не стала откровенно антироссийским манифестом", поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В итоговой протокол была добавлена фразу "многие делегации осудили Россию", но также были изложены альтернативные точки зрения.
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал делегатов обратиться к решению проблем глобальной экономики и развития. После завершению финальной сессии саммита он передал председательские полномочия индийскому премьеру Нарендре Моди. Индия принимает эстафету G20 с 1 декабря