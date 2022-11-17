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1 час назад

В Молдавии пообещали усилить борьбу с "российскими шпионами"

Газета.Ru

Молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния "российской агентуре", заявил спикер законодательного органа республики Игорь Гросу.

В Молдавии пообещали усилить борьбу с "российскими шпионами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, соответствующий законопроект должен появится в ближайшее время.

"На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты Службе для борьбы с "агентурой", против шпионов РФ, которыми страна набита и здесь, и на левом берегу Днестра", - цитирует слова Гросу РИА Новости.

Как указал спикер парламента Молдавии, помимо этого, депутаты собираются представить законопроект, который будет связан с "предательством родины". Соответствующую инициативу Гросу пообещал после того, как раскритиковал представителей оппозиционной Соцпартии за отказ от осуждения российской военной спецоперации на Украине.

"Предложим поправки в законодательство, которые будут касаться предательства родины, действия в интересах других стран во вред Молдавии. Мы сделаем это", - подчеркнул спикер молдавского парламента.

Ранее Гросу заявил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не допустить пропуска в страну россиян с "недобрыми намерениями".

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