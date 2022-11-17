В Молдавии пообещали усилить борьбу с "российскими шпионами"

"На днях будет зарегистрирована новая редакция закона о Службе информации и безопасности, которая предоставит дополнительные, новые инструменты Службе для борьбы с "агентурой", против шпионов РФ, которыми страна набита и здесь, и на левом берегу Днестра", - цитирует слова Гросу РИА Новости.