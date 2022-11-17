На Украине вновь предупредили об отключениях электричества

Украинская энергокомпания ДТЭК предупредила о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве в четверг, 17 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении компании говорится, что по распоряжению Национальной энергетической компании 17 ноября будут проводиться стабилизационные отключения света, однако повреждения энергетической инфраструктуры значительные.

«Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. Об этом мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество.