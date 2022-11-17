Китай выразил надежду на запуск переговоров России, США и Украины

Власти Китая выступают за начало диалога между Россией и Украиной для урегулирования противостояния и поддерживают запуск российско-американских переговоров для создания эффективной архитектуры безопасности в Европе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

"Мы должны сообща работать, чтобы достичь мирного разрешения кризиса. В конфликте или войне не может быть победителей, диалог и переговоры являются единственным способом положить конец украинскому кризису. Надежда на мир появится лишь с началом переговорного процесса. Китай знает, что Россия в последние дни неоднократно выражала готовность к диалогу", - отметил Чжан Цзюнь.

Как указал постпред КНР при ООН, Пекин рассчитывает на начало прямого взаимодействия между всеми затронутыми сторонами в рамках конфликта на Украине. Он также добавил, что это необходимо для создания условий для переговоров. По его мнению, в данной ситуации речь идет не только об Украине, но и создании эффективной архитектуры безопасности Европы.