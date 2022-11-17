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1 час назад

В центре Стамбула прогремел новый взрыв

Елена Прошина

В центральном районе Стамбула Фатих в ночь на 16 ноября прогремел взрыв. По предварительным данным, десять человек получили ранения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство DHA.

В центре Стамбула прогремел новый взрыв
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ходе работ специалистов газовой компании на газопроводе на одной из улиц района. По неизвестной причине произошла утечка газа, затем последовал взрыв. В результате происшествия возник пожар, огонь распространился по первому этажу трехэтажного дома. Прибывшие на место пожарные службы быстро ликвидировали возгорание.

Агентство DHA сообщает, что в результате инцидента пострадали десять человек, в числе которых три работника газовой компании. Раненые были госпитализированы. Из-за происшествия на улице началась паника.

Ранее 13 ноября в Стамбуле прогремел взрыв, пострадали примерно 60 человек, среди них трое граждан России. Турция обвинила в теракте США, заявив, что американские инструкторы подготовили виновную в инциденте гражданку Сирии к взрыву. До этого Турция заявляла о причастности США к поддержке террористических организаций.

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