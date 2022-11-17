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1 час назад

США признали попавшие на территорию Польши ракеты украинскими

Lenta.ruиещё 2

Администрация США уверена в точности выводов властей Польши, согласно которым на территорию республики упала украинская ракета. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

США ответили на заявление Польши о «ракетном инциденте»
Фото: ТАССТАСС

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

По его словам, Вашингтон доверяет расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оценивает профессионализм Варшавы.

О падении двух ракет на территории Польши сообщалось во вторник, 15 ноября. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. В результате инцидента погибли два человека. Польские власти заявили, что ракета, упавшая на востоке страны, принадлежит Украине.

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