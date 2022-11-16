Зеленский предложил публичный формат переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, лидеры других государств говорили ему, что президент РФ Владимир Путин хочет прямых переговоров. Украинский лидер выступил за публичный формат, отметив, что переговоры не должны проходить «за кулисами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит заверениям властей США о том, что Вашингтон не ведет переговоры по Украине без участия Киева.