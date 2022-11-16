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16 минут назад

Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Зеленский предложил публичный формат переговоров с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, лидеры других государств говорили ему, что президент РФ Владимир Путин хочет прямых переговоров. Украинский лидер выступил за публичный формат, отметив, что переговоры не должны проходить «за кулисами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит заверениям властей США о том, что Вашингтон не ведет переговоры по Украине без участия Киева.

На вопрос журналистов о том, что могли обсуждать глава ЦРУ США Уильям Бернс и руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на встрече в Анкаре 14 ноября, Зеленский ответил, что не знает всех деталей разговора. Он также добавил, что Украину не должны интересовать все пункты переговоров США и России.

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