США возложили на РФ ответственность за инцидент с ракетой в Польше

Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше, который произошел 15 ноября. Соответствующее заявление сделали в Белом доме, передает «РИА Новости».

Отмечается, что США приняли решение возложить ответственность на РФ вне зависимости от результатов расследования, которое сейчас ведется. При этом в Белом доме сообщили, что Вашингтон пока не увидел свидетельств, которые бы опровергли, что на территории Польши упали ракеты, принадлежащие ВСУ.