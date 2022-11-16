В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
31 минуту назад

США возложили на РФ ответственность за инцидент с ракетой в Польше

Елена Прошина

Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше, который произошел 15 ноября. Соответствующее заявление сделали в Белом доме, передает «РИА Новости».

США возложили на РФ ответственность за инцидент с ракетой в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что США приняли решение возложить ответственность на РФ вне зависимости от результатов расследования, которое сейчас ведется. При этом в Белом доме сообщили, что Вашингтон пока не увидел свидетельств, которые бы опровергли, что на территории Польши упали ракеты, принадлежащие ВСУ.

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

Напомним, что в понедельник на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, ракета вероятнее всего принадлежала украинским военнослужащим.

В мире,Анджей Дуда,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители