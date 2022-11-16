В Европе предрекли эпидемию рака в течение десяти лет

Ученые из онкологической комиссии The Lancet предрекли эпидемию рака в Европе в течение ближайших десяти лет, если не будут приняты соответствующие меры. Об этом рассказывается в отчете, опубликованном в журнале The Lancet Oncology.

Для таких заключений комиссия проанализировала данные о воздействии пандемии COVID-19 по всей Европе. Специалисты заметили, что в первый год пандемии врачи наблюдали на 1,5 миллиона меньше пациентов с раком, при этом каждый второй больной раком не получал своевременную операцию или химиотерапию. Кроме того, было пропущено 100 миллионов скрининговых тестов на онкологическое заболевание, а до миллиона граждан Европы могут иметь невыявленный рак.

Проведенный анализ показал, что исследования рака в Европе в 2010-2019 годах получили общий объем инвестиций около 20-22 миллиардов евро без учета частного сектора. Минимальная эквивалентная цифра для США за тот же период составила 80,5 миллиарда долларов (около 76 миллиардов евро и 234 евро на душу населения). Европейская комиссия призывает к удвоению бюджета на исследования рака до 50 евро на душу населения к 2030 году.