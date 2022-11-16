В ООН не увидели признаков завершения конфликта на Украине

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, это не было преднамеренным нападением на его страну. Как выяснили в Варшаве, вероятнее всего, ракета зенитного комплекса типа С-300 производства 1970-х годов была использована украинскими силами ПРО/ПВО. В Минобороны России подчеркнули, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в министерстве, судя по опубликованным фото, обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.