В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
42 минуты назад

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине

ТАССиещё 3

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила в среду, что признаков завершения конфликта на Украине нет, а риски катастрофических последствий очень реальны.

В ООН не увидели признаков завершения конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Действительно, нет признаков завершения [конфликта]. Пока это продолжается, риски потенциально катастрофических последствий по-прежнему очень реальные", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Вчерашний инцидент в Польше, около границы с Украиной, стал пугающим напоминанием об абсолютной необходимости избегать любой дальнейшей эскалации", - заявила Дикарло.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, это не было преднамеренным нападением на его страну. Как выяснили в Варшаве, вероятнее всего, ракета зенитного комплекса типа С-300 производства 1970-х годов была использована украинскими силами ПРО/ПВО. В Минобороны России подчеркнули, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в министерстве, судя по опубликованным фото, обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

В мире,Анджей Дуда,Минобороны России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители