Польша готовилась к падению ракет на территорию страны

Власти Польши готовились к падению ракет на территорию страны, поэтому ничего непредвиденного в произошедшем вчера не было. Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.
«В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию», — сказал Моравецкий.
По его словам, власти Польши уже «несколько недель проводят детальный многочасовой анализ сценариев». В частности, обсуждались и анализировались ситуации, подобные тем, что произошли 15 ноября.
«Мы знали, что риск такого события велик и растет», — заключил Моравецкий.
Напомним, что 15 ноября на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, ракета вероятнее всего принадлежала ВСУ.