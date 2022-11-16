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30 минут назад

Польша готовилась к падению ракет на территорию страны

Елена Прошина

Власти Польши готовились к падению ракет на территорию страны, поэтому ничего непредвиденного в произошедшем вчера не было. Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

Польша готовилась к падению ракет на территорию страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию», — сказал Моравецкий.

По его словам, власти Польши уже «несколько недель проводят детальный многочасовой анализ сценариев». В частности, обсуждались и анализировались ситуации, подобные тем, что произошли 15 ноября.

«Мы знали, что риск такого события велик и растет», — заключил Моравецкий.

Напомним, что 15 ноября на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, ракета вероятнее всего принадлежала ВСУ.

В мире,Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда,
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