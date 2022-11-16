Польша готовилась к падению ракет на территорию страны

Власти Польши готовились к падению ракет на территорию страны, поэтому ничего непредвиденного в произошедшем вчера не было. Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

«В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию», — сказал Моравецкий.

По его словам, власти Польши уже «несколько недель проводят детальный многочасовой анализ сценариев». В частности, обсуждались и анализировались ситуации, подобные тем, что произошли 15 ноября.

«Мы знали, что риск такого события велик и растет», — заключил Моравецкий.