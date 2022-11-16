Шольц понадеялся на поражение Трампа на выборах

«Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он – настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США», – заявил канцлер Германии.