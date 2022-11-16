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23 минуты назад

Шольц понадеялся на поражение Трампа на выборах

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассчитывает на поражение Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 ноября бывший президент США Дональд Трамп объявил о своём выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

«Я не особо впечатлен... можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение будет принято против популизма», – прокомментировал эту новость Шольц на полях саммита G20.

Он также добавил, что считает нынешнего президента США Джо Байдена очень опытным и достойным политиком.

«Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он – настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США», – заявил канцлер Германии.

Ранее результаты опроса журнала The Economist и портала YouGov выявили, что жители США не хотят видеть на следующих выборах как Трампа, так и Байдена.

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