Шольц понадеялся на поражение Трампа на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассчитывает на поражение Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА «Новости».
15 ноября бывший президент США Дональд Трамп объявил о своём выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.
«Я не особо впечатлен... можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение будет принято против популизма», – прокомментировал эту новость Шольц на полях саммита G20.
Он также добавил, что считает нынешнего президента США Джо Байдена очень опытным и достойным политиком.
«Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он – настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США», – заявил канцлер Германии.
Ранее результаты опроса журнала The Economist и портала YouGov выявили, что жители США не хотят видеть на следующих выборах как Трампа, так и Байдена.