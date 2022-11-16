В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
16 минут назад

Си Цзиньпин прилюдно раскритиковал премьера Канады

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин высказал своё недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо за то, что их конфиденциальный разговор попал в СМИ. Об этом сообщает Bloomberg.

Разговор между лидерами двух стран произошёл во время саммита «Большой двадцатки» 15 ноября. Во время беседы Трюдо выразил обеспокоенность в связи с новостями о возможном вмешательстве Китая в канадские выборы.

«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», заявил Си Цзиньпин. Трюдо, в свою очередь, ответил, что в Канаде верят в открытый и честный диалог. «Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», – сказал он.

Саммит стран «Большой двадцатки» прошел на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. По его итогам лидеры стран G20 одобрили декларацию.

В мире,Видео,Джастин Трюдо,Цзиньпин Си,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители