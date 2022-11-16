«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», заявил Си Цзиньпин. Трюдо, в свою очередь, ответил, что в Канаде верят в открытый и честный диалог. «Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», – сказал он.