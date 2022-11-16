Председатель КНР Си Цзиньпин высказал своё недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо за то, что их конфиденциальный разговор попал в СМИ. Об этом сообщает Bloomberg.
Разговор между лидерами двух стран произошёл во время саммита «Большой двадцатки» 15 ноября. Во время беседы Трюдо выразил обеспокоенность в связи с новостями о возможном вмешательстве Китая в канадские выборы.
«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», заявил Си Цзиньпин. Трюдо, в свою очередь, ответил, что в Канаде верят в открытый и честный диалог. «Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», – сказал он.
Саммит стран «Большой двадцатки» прошел на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. По его итогам лидеры стран G20 одобрили декларацию.