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30 минут назад

Украинскому городу вернули польское название

Lenta.ru

Верховная рада Украины переименовала Новоград-Волынский, расположенный в 200 километрах к западу от Киева, в Звягель, передает Telegram-канал «Политика страны». Такое название город носил во времена Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.

Украинскому городу вернули польское название
Фото: WIkimedia CommonsWIkimedia Commons

За изменение названия высказались 260 из 345 украинских парламентариев. Еще в июне 2022 года депутаты местного собрания тогда еще Новограда-Волынского выступили с идеей переименования своего города.

Звягель вошел в состав России в 1793 году, а двумя годами позже императрица Екатерина Великая переименовала его в Новоград-Волынский, сделав центром образованной Волынской губернии.

Еще до начала спецоперации России, летом 2021 года, Верховная рада решила переименовать иной населенный пункт, расположенный в Донецкой области. Так поселок городского типа Новгородское стал Нью-Йорком.

В мире,Верховная Рада,
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