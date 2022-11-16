Украинскому городу вернули польское название

Верховная рада Украины переименовала Новоград-Волынский, расположенный в 200 километрах к западу от Киева, в Звягель, передает Telegram-канал «Политика страны». Такое название город носил во времена Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.

Фото: WIkimedia Commons WIkimedia Commons

За изменение названия высказались 260 из 345 украинских парламентариев. Еще в июне 2022 года депутаты местного собрания тогда еще Новограда-Волынского выступили с идеей переименования своего города.

Звягель вошел в состав России в 1793 году, а двумя годами позже императрица Екатерина Великая переименовала его в Новоград-Волынский, сделав центром образованной Волынской губернии.