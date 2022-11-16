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30 минут назад

Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше

Lenta.ru

Украина призналась США и союзникам, что 15 ноября задействовала системы противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на официального представителя США сообщает телеканал CNN.

По его словам, украинские военные пытались перехватить ракету неподалеку от села Пшеводув, где произошел инцидент, примерно в то же самое время.

Дуда заявил о принадлежности упавшей ракеты Украине

При этом, отметил американский чиновник, точной информации о том, действительно ли на польской территории упала именно эта ракета ПВО, нет, однако указанная информация стала первоочередной для оценки ситуации Вашингтоном.

Ранее польский президент Анджей Дуда допустил, что существует большая вероятность того, что упавшие ракеты принадлежали ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это были ракеты, выпущенные российской стороной. Аналогичную версию случившегося выдвинул президент США Джо Байден. Минобороны России подчеркивало, что Вооруженные силы страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

В мире,Видео,СВО,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Минобороны России,
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