Байден высказал желание остаться на Бали

Президент США Джо Байден во время саммита G20 на Бали заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что не хочет возвращаться домой, а хотел бы остаться на острове подольше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

16 ноября саммит G20 на Бали подошёл к концу. Лидеры стран покинули Индонезию, но Байден, судя по всему, предпочёл бы задержаться на острове – по пути в международный аэропорт Денпасар Байден признался министру туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что успел влюбиться в остров на Малайском архипелаге.

«Во-первых, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали <...>. Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь», – рассказал министр.

Уно также добавил, что Байден признался ему в том, что «влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали».

«Министр, большое спасибо за гостеприимство, большое спасибо за успех G20, вы сделали мое пребывание очень приятным. Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США», – процитировал Уно президента США.