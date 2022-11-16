В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
21 минуту назад

Байден высказал желание остаться на Бали

Елена Прошина

Президент США Джо Байден во время саммита G20 на Бали заявил министру туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что не хочет возвращаться домой, а хотел бы остаться на острове подольше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

Байден высказал желание остаться на Бали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

16 ноября саммит G20 на Бали подошёл к концу. Лидеры стран покинули Индонезию, но Байден, судя по всему, предпочёл бы задержаться на острове – по пути в международный аэропорт Денпасар Байден признался министру туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, что успел влюбиться в остров на Малайском архипелаге.

«Во-первых, президент поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали <...>. Но что интересно, Байден добавил, что не хочет возвращаться домой, а хочет продлить свое пребывание здесь», – рассказал министр.

Уно также добавил, что Байден признался ему в том, что «влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали».

«Министр, большое спасибо за гостеприимство, большое спасибо за успех G20, вы сделали мое пребывание очень приятным. Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США», – процитировал Уно президента США.

Ранее лидеры стран G20 одобрили декларацию по итогам саммита на индонезийском Бали.

В мире,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители