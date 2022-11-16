В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
31 минуту назад

Украина отказалась соглашаться с выводом Запада об упавшей в Польше ракете

Lenta.ruиещё 1

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны не согласны с выводами Запада, что упавшая в Польше ракета имеет украинское происхождение. Его слова приводит ТАСС.

Украина отказалась соглашаться с выводом Запада об упавшей в Польше ракете
Фото: соцсетисоцсети

Данилов отметил, что «ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод, что речь идет о ракете украинской системы ПВО». Он также заявил о готовности передать имеющиеся у Украины «доказательства русского следа» в инциденте.

Ранее Данилов заявил, что Украина призывает к проведению совместного расследования инцидента в Польше и требует предоставить доступ к месту падения ракеты.

Президент США Джо Байден сообщил партнерам страны по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. О том же позднее сказал и польский президент Анджей Дуда.

В мире,Алексей Данилов,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители