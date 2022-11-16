Украина отказалась соглашаться с выводом Запада об упавшей в Польше ракете

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны не согласны с выводами Запада, что упавшая в Польше ракета имеет украинское происхождение. Его слова приводит ТАСС.

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Данилов отметил, что «ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод, что речь идет о ракете украинской системы ПВО». Он также заявил о готовности передать имеющиеся у Украины «доказательства русского следа» в инциденте.

Ранее Данилов заявил, что Украина призывает к проведению совместного расследования инцидента в Польше и требует предоставить доступ к месту падения ракеты.