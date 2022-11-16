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53 минуты назад

Россию и КНР обвинили в сговоре из-за схожих рубашек Лаврова и Си Цзиньпина

Илья Родин

Обозреватель Елена Сальвони в статье для газеты Daily Mail рассказала, что глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпина появились на торжественном ужине саммита «Большой двадцатки» (G20) в похожих нарядах. Она объяснила это поддержкой Москвы со стороны Китая.

Отмечается, что политики прибыли на гала-концерт в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом в сочетании с темными классическими брюками.

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По мнению журналистки, китайский лидер, выбрав аналогичную одежду, явственно показал поддержку России со стороны Китая. Сальвони подчеркнула, что Пекин во время дискуссий на саммите выступил против резких оценок спецоперации на Украине.

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Напомним, что подобные рубашки из батика являются традиционной официальной одеждой в Индонезии. Предположительно, костюмы, в которых Лавров и Си Цзиньпин явились на ужин, были им предложены принимающей стороной.

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