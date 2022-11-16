Обозреватель Елена Сальвони в статье для газеты Daily Mail рассказала, что глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпина появились на торжественном ужине саммита «Большой двадцатки» (G20) в похожих нарядах. Она объяснила это поддержкой Москвы со стороны Китая.

Отмечается, что политики прибыли на гала-концерт в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом в сочетании с темными классическими брюками.

скриншот

По мнению журналистки, китайский лидер, выбрав аналогичную одежду, явственно показал поддержку России со стороны Китая. Сальвони подчеркнула, что Пекин во время дискуссий на саммите выступил против резких оценок спецоперации на Украине.