Трое арестованных в Александрии моряков вернутся в Москву 17 ноября

Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных в египетской Александрии, прибудут в Москву 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, передает РИА Новости.
"Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте", - рассказали в организации.
Ранее а Генконсульстве РФ сообщили, что российские дипломаты плотно занимаются ситуацией с задержанным в египетской Александрии сухогрухом Soy.
Дипломаты запросили у египетских властей разрешения на посещение задержанных моряков. В дипведомстве также рассказали, что состояние здоровья экипажа не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.
До этого сообщалось, что экипаж турецкого Soya, который разгрузился в Александрии еще 4 ноября, подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, который запрещено ввозить в Египет. В связи с этим капитан судна Сергей Еремизин и еще четверо россиян были арестованы. Моряки заявили, что не знали о перевозке опиоидов, так как контейнеры с веществом были опломбированы.