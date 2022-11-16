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35 минут назад

Трое арестованных в Александрии моряков вернутся в Москву 17 ноября

Газета.Ruиещё 2

Трое из пяти российских моряков грузового судна, задержанных в египетской Александрии, прибудут в Москву 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, передает РИА Новости.

Трое арестованных в Александрии моряков вернутся в Москву 17 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте", - рассказали в организации.

Ранее а Генконсульстве РФ сообщили, что российские дипломаты плотно занимаются ситуацией с задержанным в египетской Александрии сухогрухом Soy.

Дипломаты запросили у египетских властей разрешения на посещение задержанных моряков. В дипведомстве также рассказали, что состояние здоровья экипажа не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.

До этого сообщалось, что экипаж турецкого Soya, который разгрузился в Александрии еще 4 ноября, подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, который запрещено ввозить в Египет. В связи с этим капитан судна Сергей Еремизин и еще четверо россиян были арестованы. Моряки заявили, что не знали о перевозке опиоидов, так как контейнеры с веществом были опломбированы.

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