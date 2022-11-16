Трое арестованных в Александрии моряков вернутся в Москву 17 ноября

Дипломаты запросили у египетских властей разрешения на посещение задержанных моряков. В дипведомстве также рассказали, что состояние здоровья экипажа не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.

До этого сообщалось, что экипаж турецкого Soya, который разгрузился в Александрии еще 4 ноября, подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, который запрещено ввозить в Египет. В связи с этим капитан судна Сергей Еремизин и еще четверо россиян были арестованы. Моряки заявили, что не знали о перевозке опиоидов, так как контейнеры с веществом были опломбированы.