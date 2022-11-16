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В нарядах Лаврова и Си Цзиньпина увидели тайный смысл

Обозреватель Елена Сальвони в статье для газеты Daily Mail рассказала, что глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпина появились на торжественном ужине саммита «Большой двадцатки» (G20) в похожих нарядах. Она объяснила это поддержкой Москвы со стороны Китая.

Отмечается, что политики прибыли на гала-концерт в ярко-фиолетовых рубашках с цветочным принтом в сочетании с темными классическими брюками.

По мнению журналистки, китайский лидер, выбрав аналогичную одежду, явственно показал поддержку России со стороны Китая. Сальвони подчеркнула, что Пекин во время дискуссий на саммите выступил против резких оценок спецоперации на Украине.

Байден сделал громкое заявление по взрыву в Польше

Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, была выпущена из России. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, пишет Reuters.

По данным осведомленного источника издания, американский лидер отметил, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», - пояснил он.

В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов

В небе над центром Белгорода были слышны четыре громких хлопка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Он также предположил, что над городом работают системы противовоздушной обороны.

По данным корреспондента, из-за сильных хлопков в городе в домах задрожали стекла. Власти пока не комментировали случившееся.

Задержана замглавы Херсонской области Екатерина Губарева

Замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву задержали. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об экономическом преступлении.

О статусе, в котором в настоящее время находится Губарева, информации нет.

Глава MI-5 сделал заявление о ЧП с "Северными потоками"

Заявления о возможной причастности Великобритании к инцидентам с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" не соответствуют действительности. Такое мнение в среду выразил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выступая в штаб-квартире организации в Лондоне.

Как сообщило агентство Reuters, он назвал данные заявления "глупыми утверждениями".

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Россия озвучила условие продолжения зерновой сделки

Россия на саммите Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии высказалась за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок именно в нуждающиеся страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT.

Он отметил, что вопросы распределения потоков зерна и продовольствия в нуждающиеся страны были одной из тем обсуждения на саммите.

"Многими странами "двадцатки" высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки, поскольку действительно мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, - указал Силуанов. - [Глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, выступая на саммите лидеров, заявил о том, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада и страны с европейскими экономиками, как это сейчас происходит. Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна с тем, чтобы это зерно шло действительно нуждающимся странам".

Дуда заявил о принадлежности упавшей ракеты Украине

Президент Анджей Дуда Польши заявил, что у него нет никаких доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Об этом пишет ТАСС.

По словам польского президента, есть большая доля вероятности, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Он подчеркнул, что польская сторона не располагает доказательствами, что ракета была выпущена Россией.

Путин потребовал сделать автомобили доступными для россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях важно повысить для российских семей доступность автомобилей с точки зрения цены. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, передает ТАСС.

Этого нужно добиться вопреки всем трудностям с логистикой и с доставкой запчастей, добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что «все все понимают - откуда берутся эти цены», однако «и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием».

Toyota увольняет людей с российских заводов

Руководство компании Toyota приступило к процедуре увольнения сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Отмечается, что это происходит по соглашению сторон.

Организационно-штатные мероприятия по высвобождению работников начались с понедельника, 14 ноября. Компанией было вынесено персональное предложение каждому работнику. Речь идет, в частности, о выплате от 12 средних заработных плат и

сохранении ДМС на протяжении года после увольнения.

Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Мартынюк скончался сегодня в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.