В Израиле обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер

В Израиле сочли, что за атакой на нефтяной танкер Pacific Zircon у берегов Омана, произошедшей вечером 15 ноября, стоит Иран. Об этом Associated Press заявил неназванный израильский чиновник.

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По его словам, в Израиле уверены, что атака была осуществлена иранским беспилотником Shahed-136.

«В израильском разведывательном и оборонном сообществе существует консенсус по этому поводу», — добавил он.

В Иране причастность к атаке опровергли.

Также стало известно, что танкер, перевозивший газойль, не получил серьезных повреждений. Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки топлива в море не произошло, члены экипажа не пострадали. Судно подверглось атаке примерно в 240 километрах от побережья Омана после выхода из местного порта Сохар.