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54 минуты назад

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Газета.Ruиещё 3

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины. Сюда, в конце ноябре или в декабре должны были прибыть эксперты агентства. Об это информирует РИА Новости.

Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты МАГАТЭ заявил должны были посетить Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую АЭС, а также в Чернобыль. Это было сделано по просьбе Киева.

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ говорится, что украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) лишилась доступа к электросети. Сообщается, что это произошла из-за военных атак в стране. Руководство АЭС временно полагаются на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС "абсолютно реалистичен". Его слова на пресс-конференции в Вене. До этого Гендиректор МАГАТЭ заявлял, что не оставляет попытки достичь договоренностей с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг станции, однако считает этот вопрос крайне сложным.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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