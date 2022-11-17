Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины. Сюда, в конце ноябре или в декабре должны были прибыть эксперты агентства. Об это информирует РИА Новости.

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Эксперты МАГАТЭ заявил должны были посетить Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую АЭС, а также в Чернобыль. Это было сделано по просьбе Киева.

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ говорится, что украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) лишилась доступа к электросети. Сообщается, что это произошла из-за военных атак в стране. Руководство АЭС временно полагаются на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии.