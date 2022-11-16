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50 минут назад

Макрон назвал важнейшего посредника по ситуации на Украине

Никита Бородкин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что КНР в ближайшие месяцы выступит в роли важнейшего посредника по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее стало известно, что на саммите G20 на Бали Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По сообщениям Елисейского дворца, в ходе переговоров он якобы заявил председателю, что тот должен оказать «давление на Россию» и вернуть ее за стол переговоров.

Также лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали прекратить боевые действия на Украине и возобновление мирных переговоров.

СМИ: Китай и США после встречи их лидеров могут восстановить военные связи

Отметим, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Украиной с учетом складывающейся ситуации, однако от них отказывается Киев.

В мире,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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