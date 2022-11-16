Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что КНР в ближайшие месяцы выступит в роли важнейшего посредника по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее стало известно, что на саммите G20 на Бали Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По сообщениям Елисейского дворца, в ходе переговоров он якобы заявил председателю, что тот должен оказать «давление на Россию» и вернуть ее за стол переговоров.

Также лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали прекратить боевые действия на Украине и возобновление мирных переговоров.