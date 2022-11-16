В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
52 минуты назад

В НАТО отказались сообщить о контактах с РФ за последние сутки

Мария Иванова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет вдаваться в подробности контактов с Россией, произошедших за последние 24 часа. Об этом сообщает ТАСС.

В НАТО отказались сообщить о контактах с РФ за последние сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг подчеркнул, что у альянса есть военные каналы коммуникаций с Москвой и его члены «могут по-разному общаться с Россией».

По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, однако Столтенберг https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16345231 заявил, что «конечная ответственность» за это лежит на России.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской.

В Минобороны РФ такие заявления назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки».

Российские военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

В мире,Йенс Столтенберг,Минобороны России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители