В НАТО отказались сообщить о контактах с РФ за последние сутки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет вдаваться в подробности контактов с Россией, произошедших за последние 24 часа. Об этом сообщает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что у альянса есть военные каналы коммуникаций с Москвой и его члены «могут по-разному общаться с Россией».
По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, однако Столтенберг https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16345231 заявил, что «конечная ответственность» за это лежит на России.
Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.
Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской.
В Минобороны РФ такие заявления назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки».
Российские военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.