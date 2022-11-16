В НАТО отказались сообщить о контактах с РФ за последние сутки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет вдаваться в подробности контактов с Россией, произошедших за последние 24 часа. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Столтенберг подчеркнул, что у альянса есть военные каналы коммуникаций с Москвой и его члены «могут по-разному общаться с Россией».

По предварительной оценке НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, однако Столтенберг https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16345231 заявил, что «конечная ответственность» за это лежит на России.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской.

В Минобороны РФ такие заявления назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки».