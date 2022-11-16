Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине

Китай может сыграть важнейшую роль в деэскалации военного конфликта на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что КНР может выступить в роли посредника в ближайшие месяцы с целью ослабить удары зимой, передает Reuters.

Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более сильные наземные удары в начале февраля, — сказал Макрон на пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» на Бали.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров.

В создании условий для этого должно участвовать международное сообщество, отметил он. Си Цзиньпин, говоря об условиях, которые должно создать «международное сообщество», отметил, что Пекин в этом будет «играть свою конструктивную роль».