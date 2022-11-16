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1 час назад

Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине

News.ru

Китай может сыграть важнейшую роль в деэскалации военного конфликта на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что КНР может выступить в роли посредника в ближайшие месяцы с целью ослабить удары зимой, передает Reuters.

Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более сильные наземные удары в начале февраля, — сказал Макрон на пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» на Бали.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров.

СМИ: Китай и США после встречи их лидеров могут восстановить военные связи

В создании условий для этого должно участвовать международное сообщество, отметил он. Си Цзиньпин, говоря об условиях, которые должно создать «международное сообщество», отметил, что Пекин в этом будет «играть свою конструктивную роль».

Ранее Си Цзиньпин и президент США Джо Байден по итогам встречи на полях саммита G20 в Индонезии выступили против использования ядерного оружия на Украине. Лидеры стран также обменялись взглядами по ключевым вопросам регионального и мирового характера.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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