Шольц обратился с призывом насчет конфликта НАТО с Россией

Западные государства должны продолжить поддержку Украины, в том числе военную, но не допустить конфликта между НАТО и Россией, считает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, на фоне ракетного инцидента в Польше стоит проявить благоразумие.
"Это [благоразумие] необходимо перед лицом такого конфликта [как возможное противостояние России и НАТО]. Именно поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, в том числе оружием, пока это необходимо, но в то же время предотвратить эскалацию войны между НАТО и Россией", - цитирует слова Шольца ТАСС.
Как указал канцлер Германии, именно маневрированием между этими моментами и занимаются западные государства, продолжая оказывать военную помощь Киеву.
15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В МИД республики утверждают, что это были ракеты российского производства. Президент США Джо Байден усомнился, что ракеты были запущены из России. Киевские власти обвинили в произошедшем российских военных. В Минобороны России отвергли обвинения Запада, назвав инцидент провокацией.
Ранее сообщалось, что лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине и ситуации с падением ракет в Польше.