В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Шольц призвал сделать все возможное для предотвращения конфликта НАТО с Россией

Газета.Ruиещё 5

Западные государства должны продолжить поддержку Украины, в том числе военную, но не допустить конфликта между НАТО и Россией, считает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, на фоне ракетного инцидента в Польше стоит проявить благоразумие.

Шольц обратился с призывом насчет конфликта НАТО с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это [благоразумие] необходимо перед лицом такого конфликта [как возможное противостояние России и НАТО]. Именно поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, в том числе оружием, пока это необходимо, но в то же время предотвратить эскалацию войны между НАТО и Россией", - цитирует слова Шольца ТАСС.

Как указал канцлер Германии, именно маневрированием между этими моментами и занимаются западные государства, продолжая оказывать военную помощь Киеву.

15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В МИД республики утверждают, что это были ракеты российского производства. Президент США Джо Байден усомнился, что ракеты были запущены из России. Киевские власти обвинили в произошедшем российских военных. В Минобороны России отвергли обвинения Запада, назвав инцидент провокацией.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине и ситуации с падением ракет в Польше.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Минобороны России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители