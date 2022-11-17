Шольц обратился с призывом насчет конфликта НАТО с Россией

"Это [благоразумие] необходимо перед лицом такого конфликта [как возможное противостояние России и НАТО]. Именно поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, в том числе оружием, пока это необходимо, но в то же время предотвратить эскалацию войны между НАТО и Россией", - цитирует слова Шольца ТАСС.