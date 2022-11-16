В НАТО оценили возможность нападения России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят признаков того, что Россия планирует нападение на него. Об этом сообщает РИА Новости.

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Выступая по ситуации в Польше генсек отметил, что в НАТО не видят подтверждений тому, что инцидент стал результатом преднамеренных действий. По словам Столтенберга, предварительная информация свидетельствует о падении снаряда украинской системы ПВО.

При этом Столтенберг добавил, что при необходимости Североатлантический альянс готов перебросить в страну дополнительные силы ПВО, в том числе воздушного и морского базирования.

Напомним, что вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в 8 километрах от границы с Украиной, упала ракета. В результате ее взрыва погибли два человека.