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13 минут назад

Еврокомиссия одобрила вступление трех стран в Шенген

Алиса Селезнёва

Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенгенскую зону и рекомендовала Совету ЕС одобрить это решение. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

Еврокомиссия одобрила вступление трех стран в Шенген
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еврокомиссия сообщила о подведении итогов «значительных достижений трех государств-членов в применении Шенгенских правил».

«Еврокомиссия призывает без дальнейшего промедления позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере вступить в Шенгенскую зону», - подчеркивается в пресс-релизе.

В ЕК обратили внимание на то, что расширение Шенгенской зоны, где нет внутреннего пограничного контроля, сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты внешних границ и более процветающей, благодаря тому, что деловым кругам будет проще контактировать.

Ранее совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям.

В мире,Совет Европы,Еврокомиссия,
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