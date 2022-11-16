Еврокомиссия одобрила вступление трех стран в Шенген

Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенгенскую зону и рекомендовала Совету ЕС одобрить это решение. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.
Еврокомиссия сообщила о подведении итогов «значительных достижений трех государств-членов в применении Шенгенских правил».
«Еврокомиссия призывает без дальнейшего промедления позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере вступить в Шенгенскую зону», - подчеркивается в пресс-релизе.
В ЕК обратили внимание на то, что расширение Шенгенской зоны, где нет внутреннего пограничного контроля, сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты внешних границ и более процветающей, благодаря тому, что деловым кругам будет проще контактировать.
Ранее совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям.