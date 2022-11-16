В Германии высказались о бесполетной зоне над Украиной

Германия и НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине, заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. Об этом пишет ТАСС.
«По поводу запретной для полетов зоны (на Украине) мы уже неоднократно заявляли, что ее создание несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Россией. Вместе со всеми союзниками мы едины во мнении, что мы хотим избежать дальнейшего обострения этой войны на Украине», — сказал он.
Он также подчеркнул, что «никто не должен сомневаться в решимости альянса обеспечить безопасность» членов НАТО. По его словам, это главная задача объединения.
Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил ранее, что настало время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться как один из вариантов реакции на инцидент.