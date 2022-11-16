В Германии высказались о бесполетной зоне над Украиной

«По поводу запретной для полетов зоны (на Украине) мы уже неоднократно заявляли, что ее создание несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Россией. Вместе со всеми союзниками мы едины во мнении, что мы хотим избежать дальнейшего обострения этой войны на Украине», — сказал он.