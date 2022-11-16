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25 минут назад

В Германии высказались о бесполетной зоне над Украиной

Елена Прошина

Германия и НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине, заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. Об этом пишет ТАСС.

В Германии высказались о бесполетной зоне над Украиной
Фото: РамблерРамблер

«По поводу запретной для полетов зоны (на Украине) мы уже неоднократно заявляли, что ее создание несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Россией. Вместе со всеми союзниками мы едины во мнении, что мы хотим избежать дальнейшего обострения этой войны на Украине», — сказал он.

Он также подчеркнул, что «никто не должен сомневаться в решимости альянса обеспечить безопасность» членов НАТО. По его словам, это главная задача объединения.

Зеленский назвал количество нанесенных по территории Украины ракетных ударов

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил ранее, что настало время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться как один из вариантов реакции на инцидент.

В мире,Михаил Подоляк,Пекка Хаависто,Владимир Зеленский,НАТО,
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