В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
50 минут назад

Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов

Lenta.ruиещё 4

Власти Канады решили выделить Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США). Об этом говорится в заявлении главы канадского Минобороны Аниты Ананд, передает Reuters.

Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов
Фото: ТАССТАСС

В новый пакет помощи войдут зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Оттава также передаст Киеву снимки с канадских спутников.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон, на котором проходят испытания оружия западных государств. Он отметил, что несмотря на то, что страны НАТО отказываются признавать себя участниками данного конфликта, поставки Киеву вооружений делают их вовлеченными в конфликт.

16 ноября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли вновь подтвердил, что Вашингтон намерен оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».

В мире,Василий Небензя,Марк Милли,НАТО,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители