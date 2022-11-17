Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов

Власти Канады решили выделить Украине военную помощь еще на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США). Об этом говорится в заявлении главы канадского Минобороны Аниты Ананд, передает Reuters .

В новый пакет помощи войдут зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Оттава также передаст Киеву снимки с канадских спутников.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в полигон, на котором проходят испытания оружия западных государств. Он отметил, что несмотря на то, что страны НАТО отказываются признавать себя участниками данного конфликта, поставки Киеву вооружений делают их вовлеченными в конфликт.