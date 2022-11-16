Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили новой картой России

В аэропорту индонезийского острова Бали разместили баннер с обновленной картой России по случаю приезда делегации из Москвы на саммит G20, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». В составе страны были указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Российскую делегацию в аэропорту Бали, где проходит саммит G-20, встречали обновленной картой страны с Донбассом, Запорожьем и Херсоном, — написало издание.

Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.