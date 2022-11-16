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37 минут назад

Дуда допустил ответственность Украины в падении ракеты на территорию Польши

Елена Прошина

Президент Анджей Дуда Польши заявил, что у него нет никаких доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Об этом пишет ТАСС.

По словам польского президента, есть большая доля вероятности, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Он подчеркнул, что польская сторона не располагает доказательствами, что ракета была выпущена Россией.

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Дуда также назвал падение ракеты «несчастным случаем», в котором нет признаков нападения из-за границы. Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что падение ракеты было намеренной атакой.

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу», - заявил Дуда.

Ранее о том, что взрыв на территории Польши мог стать результатом работы украинской системы ПВО заявила и глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер. По ее словам, в Польше приземлились обломки российских ракет и украинская ракета-перехватчик. Однако она подчеркнула, что эти сведения должны быть подтверждены текущими расследованиями.

В мире,Видео,Анджей Дуда,ЕС,
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