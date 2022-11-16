Президент Анджей Дуда Польши заявил, что у него нет никаких доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Об этом пишет ТАСС.

По словам польского президента, есть большая доля вероятности, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Он подчеркнул, что польская сторона не располагает доказательствами, что ракета была выпущена Россией.

Дуда также назвал падение ракеты «несчастным случаем», в котором нет признаков нападения из-за границы. Он подчеркнул, что ничто не указывает на то, что падение ракеты было намеренной атакой.

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на Польшу», - заявил Дуда.