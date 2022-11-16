Американист оценил выдвижение Трампа в президенты США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в разговоре с "Рамблером" оценил решение экс-президента США Дональда Трампа участвовать в выборах главы государства в 2024 году, назвав политика "типичным популистом".
Американист обратил внимание на возраст Трампа, которому сейчас 76 лет, а в 2024 году будет уже 78 лет.
"Каким он будет через два года? Это предсказать достаточно трудно. Кроме того, Байдену в ноябре 2024 года, когда состоятся выборы, исполнится уже 82 года. А американцы явно не захотят видеть главу государства такого возраста. Они уже насытились Байденом. Очевидно, что президентство - это непростое дело для человека в преклонном возрасте. США - слишком сложная страна, там слишком активная политика и слишком много проблем", — подчеркнул специалист.
Политика Вашингтона по отношению к России останется неизменной вне зависимости от фигуры на посту президента США, заявил Рогулев.
"Ничего хорошего ждать не нужно. Это типично русская черта - ждать хорошего "дядюшки Сэма". Его не будет ни при Трампе, ни при Байдене, ни при ком-то другом... Россия для США сейчас как кость в горле, она мешает сохранению американского влияния. Там не считают Россию равным себе противником, полагая, что это досадное препятствие, муха, которую нужно прихлопнуть.
В обеих американских партиях - демократической и республиканской - есть люди, которые осознают опасность неконтролируемой эскалации. Боишься ты Россию или нет, но в реальности воевать с Россией никто не хочет. Возможность неконтролируемой эскалации при наличии конфликта на Украине, конечно, чревата серьезными последствиями", — сказал он.
Вместе с тем эксперт рассказал об отношении Трампа к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.
"У Трампа с Украиной свои счеты. Во-первых, большинству американцев Украина "до лампочки". А Трампу - "до лампочки" вдвойне, потому что он пострадал из-за нее. Он в свое время попросил у президента Украины Владимира Зеленского некоторые материалы о деятельности газовой компании Burisma на Украине и [причастного к ней] сына Байдена, посулив помощь в обмен на данные. Но тут же произошел импичмент Трампа - использование служебного положения в личных целях, давление на государственного деятеля другой страны для предоставления компромата на политического соперника. После этого осадок остался, даже к гадалке можно не ходить. Так что для Трампа Украина и господин Зеленский - это серьезный раздражитель. Он "лобызаться" с ним не будет, это совершенно точно", — заключил американист.
Ранее Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. В свою очередь, действующий президент демократ США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявлял, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года.