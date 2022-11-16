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20 минут назад

Американист оценил выдвижение Трампа в президенты США

Семён Капранов
Юрий Рогулевэксперт

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в разговоре с "Рамблером" оценил решение экс-президента США Дональда Трампа участвовать в выборах главы государства в 2024 году, назвав политика "типичным популистом".

Трамп не является лидером партии, хотя он и был президентом-республиканцем. Он - типичный популист. Единственное изменение, которое произошло с ним в последние годы, — он добавил еще одно слово в свой лозунг "Make America Great Again" ["Сделаем Америку снова великой"], теперь он звучит как "Make America Great and Glorious Again" ["Сделаем Америку снова великой и прославленной"]. Но хватит ли этого, чтобы победить на выборах, — это большой вопрос.

У Трампа есть твердые сторонники, он популярен среди определенной части республиканцев правого, консервативного толка. В основном это белые мужчины, не очень образованные, такие простые американцы. Но их голосов для победы не хватит. А что касается общей популярности, то все последние опросы показывают, что большая часть избирателей ни Трампа, ни [действующего президента США Джо] Байдена вновь видеть в Белом доме не хочет.

Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году раньше всех. При этом его просили этого не делать, уговаривали, но он не послушался. Посмотрим, что из этого выйдет. По крайней мере этот шаг Трампа поставил в сложное положение других кандидатов. Пока это единственный результат, о котором можно говорить. А о программе Трампа говорить рано.
Юрий Рогулев
Юрий РогулевДиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ

Американист обратил внимание на возраст Трампа, которому сейчас 76 лет, а в 2024 году будет уже 78 лет.

"Каким он будет через два года? Это предсказать достаточно трудно. Кроме того, Байдену в ноябре 2024 года, когда состоятся выборы, исполнится уже 82 года. А американцы явно не захотят видеть главу государства такого возраста. Они уже насытились Байденом. Очевидно, что президентство - это непростое дело для человека в преклонном возрасте. США - слишком сложная страна, там слишком активная политика и слишком много проблем", — подчеркнул специалист.

Политика Вашингтона по отношению к России останется неизменной вне зависимости от фигуры на посту президента США, заявил Рогулев.

"Ничего хорошего ждать не нужно. Это типично русская черта - ждать хорошего "дядюшки Сэма". Его не будет ни при Трампе, ни при Байдене, ни при ком-то другом... Россия для США сейчас как кость в горле, она мешает сохранению американского влияния. Там не считают Россию равным себе противником, полагая, что это досадное препятствие, муха, которую нужно прихлопнуть.

В обеих американских партиях - демократической и республиканской - есть люди, которые осознают опасность неконтролируемой эскалации. Боишься ты Россию или нет, но в реальности воевать с Россией никто не хочет. Возможность неконтролируемой эскалации при наличии конфликта на Украине, конечно, чревата серьезными последствиями", — сказал он.

Вместе с тем эксперт рассказал об отношении Трампа к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

"У Трампа с Украиной свои счеты. Во-первых, большинству американцев Украина "до лампочки". А Трампу - "до лампочки" вдвойне, потому что он пострадал из-за нее. Он в свое время попросил у президента Украины Владимира Зеленского некоторые материалы о деятельности газовой компании Burisma на Украине и [причастного к ней] сына Байдена, посулив помощь в обмен на данные. Но тут же произошел импичмент Трампа - использование служебного положения в личных целях, давление на государственного деятеля другой страны для предоставления компромата на политического соперника. После этого осадок остался, даже к гадалке можно не ходить. Так что для Трампа Украина и господин Зеленский - это серьезный раздражитель. Он "лобызаться" с ним не будет, это совершенно точно", — заключил американист.

Ранее Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. В свою очередь, действующий президент демократ США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявлял, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года.

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