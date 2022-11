Американист оценил выдвижение Трампа в президенты США

Трамп не является лидером партии, хотя он и был президентом-республиканцем. Он - типичный популист. Единственное изменение, которое произошло с ним в последние годы, — он добавил еще одно слово в свой лозунг "Make America Great Again" ["Сделаем Америку снова великой"], теперь он звучит как "Make America Great and Glorious Again" ["Сделаем Америку снова великой и прославленной"]. Но хватит ли этого, чтобы победить на выборах, — это большой вопрос.



У Трампа есть твердые сторонники, он популярен среди определенной части республиканцев правого, консервативного толка. В основном это белые мужчины, не очень образованные, такие простые американцы. Но их голосов для победы не хватит. А что касается общей популярности, то все последние опросы показывают, что большая часть избирателей ни Трампа, ни [действующего президента США Джо] Байдена вновь видеть в Белом доме не хочет.



Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году раньше всех. При этом его просили этого не делать, уговаривали, но он не послушался. Посмотрим, что из этого выйдет. По крайней мере этот шаг Трампа поставил в сложное положение других кандидатов. Пока это единственный результат, о котором можно говорить. А о программе Трампа говорить рано.

Юрий Рогулев Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ