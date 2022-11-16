В ЕС возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что все страны ЕС возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. Об этом пишет РИА Новости.
«Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», - сказал Садось.
По его словам, это стало результатом «российской агрессии в отношении Украины».
В частности, событие на польской границе является последствием массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов, который имел место во вторник. При этом он подчеркнул, что ЕС будет обвинять Россию в случившемся вне зависимости от результатов расследования.
«Вне зависимости от результатов расследования подчеркивается непосредственная ответственность России за вчерашнюю трагедию», - уточнил посол.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что Москва не имеет отношения к инциденту в Польше. ВС РФ никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносили.
Ранее президент США Джо Байден усомнился, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. По словам американского лидера, взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.
Также в том, что ракета имеет отношение к России ранее усомнился президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, согласно имеющийся информации, Москва не имеет отношения к инциденту с падением ракеты на территории Польши.