В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 минуты назад

В ЕС возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

Елена Прошина

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что все страны ЕС возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

В ЕС возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», - сказал Садось.

По его словам, это стало результатом «российской агрессии в отношении Украины».

СМИ: упавшую на Польшу ракету выпустила Украина

В частности, событие на польской границе является последствием массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов, который имел место во вторник. При этом он подчеркнул, что ЕС будет обвинять Россию в случившемся вне зависимости от результатов расследования.

«Вне зависимости от результатов расследования подчеркивается непосредственная ответственность России за вчерашнюю трагедию», - уточнил посол.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что Москва не имеет отношения к инциденту в Польше. ВС РФ никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносили.

Ранее президент США Джо Байден усомнился, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. По словам американского лидера, взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.

Также в том, что ракета имеет отношение к России ранее усомнился президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, согласно имеющийся информации, Москва не имеет отношения к инциденту с падением ракеты на территории Польши.

В мире,Джозеф Байден,Верховный суд,Минобороны России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители