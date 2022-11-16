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1 час назад

Байден сделал громкое заявление по взрыву в Польше

Алиса Селезнёва

Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, была выпущена из России. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, пишет Reuters.

По данным осведомленного источника издания, американский лидер отметил, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», - пояснил он.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

Падению ракеты предшествовал массированный удар ВС России по украинской энергетической инфраструктуре. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения. В российском военном ведомстве назвали заявление о падении российских ракет в Польше «намеренной провокацией для эскалации обстановки».

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