Байден сделал громкое заявление по взрыву в Польше

Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, была выпущена из России. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, пишет Reuters.
По данным осведомленного источника издания, американский лидер отметил, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.
«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», - пояснил он.
Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.
Падению ракеты предшествовал массированный удар ВС России по украинской энергетической инфраструктуре. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения. В российском военном ведомстве назвали заявление о падении российских ракет в Польше «намеренной провокацией для эскалации обстановки».