Байден сделал громкое заявление по взрыву в Польше

Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше и унесшая жизни двух человек, была выпущена из России. Об этом заявил сегодня президент США Джо Байден, пишет Reuters.

По данным осведомленного источника издания, американский лидер отметил, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.

«Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», - пояснил он.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.