В НАТО отказались задействовать 4 статью из-за падения ракеты в Польше

Страны НАТО не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

По его словам, основываясь на данных и анализе, союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет, передает РИА «Новости».

При этом Столтенберг подчеркнул, что в НАТО «согласны и с тем, что Россия несет абсолютную ответственность за войну на Украине. Если бы не было войны, то не было бы и этой ситуации с двумя жертвами».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.

Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».