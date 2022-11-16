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54 минуты назад

Столтенберг: НАТО не собирается задействовать 4 статью из-за инцидента в Польше

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Страны НАТО не собираются задействовать 4 статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

В НАТО отказались задействовать 4 статью из-за падения ракеты в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, основываясь на данных и анализе, союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет, передает РИА «Новости».

При этом Столтенберг подчеркнул, что в НАТО «согласны и с тем, что Россия несет абсолютную ответственность за войну на Украине. Если бы не было войны, то не было бы и этой ситуации с двумя жертвами».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов.

Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».

Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.

В мире,Матеуш Моравецкий,Риши Сунак,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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