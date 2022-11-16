Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана

Беспилотник со взрывчаткой атаковал танкер с нефтью у берегов Омана. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителя Минобороны одной из стран Ближнего Востока.

Собеседник агентства рассказал, что нападение произошло вечером 15 ноября. Атака была совершена на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.

Отмечается, что ответственность за нападение на данный момент никто не взял, однако, по информации агентства, ситуация стала следствием усиления напряженности в регионе из-за Ирана.