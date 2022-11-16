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53 минуты назад

AP: беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана

Газета.Ru

Беспилотник со взрывчаткой атаковал танкер с нефтью у берегов Омана. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителя Минобороны одной из стран Ближнего Востока.

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник агентства рассказал, что нападение произошло вечером 15 ноября. Атака была совершена на судно Pacific Zircon под флагом Либерии, которое находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Отмечается, что ответственность за нападение на данный момент никто не взял, однако, по информации агентства, ситуация стала следствием усиления напряженности в регионе из-за Ирана.

11 октября сообщалось, что два взрыва прогремели на иранском нефтяном танкере в Красном море. По данным Тегерана, они могли быть вызваны ракетными ударами. Никто из членов экипажа не пострадал, но из поврежденных отсеков в море начала вытекать нефть.

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