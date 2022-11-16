Обзор иноСМИ: коллективная оборона Польши и пора «сесть и поговорить»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Amazon начались массовые сокращения

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Amazon начала увольнять сотрудников, так как генеральный директор компании Энди Джасси активизирует усилия по сокращению расходов. По данным CNBC, компания уведомила о сокращениях работников нескольких подразделений, в том числе виртуального помощника Alexa и подразделения облачных игр Luna.

Amazon стремится сократить около десяти тысяч рабочих мест, в основном в сфере розничной торговли, гаджетов и управления персоналом. До сих пор Amazon удавалось избегать массовых увольнений, предлагая сотрудникам, пострадавшим от закрытия проектов, возможность перейти в другие подразделения компании. Ожидаемые увольнения станут самыми масштабными за всю 28-летнюю историю компании.

Коллективную оборону НАТО не запустят автоматически

Падение ракеты на территории Польши подняло вопросы о пятой статье договора о НАТО, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на члена альянса. Как рассказал Bloomberg неназванный французский чиновник, автоматически эту статью применять не будут - никто не хочет «очень опасной» эскалации с Россией.

Случившееся в Польше еще предстоит расследовать. Даже если подтвердится, что ракета была произведена в России, это не подтверждает, что ее запустила именно Москва, отметил собеседник агентства. В случае, если страны решают воспользоваться пятой статьей, они назначат консультации, которые могут длиться долго. Эксперты говорят, что формулировки в договоре достаточно гибкие, чтобы позволить каждому члену НАТО решить, «как далеко зайти в ответ».

Украинский кризис: пора «сесть и поговорить»

Катрина ванден Хювел заявила в своей колонке для The Washington Post, что пришло время дать дипломатии шанс в украинском кризисе. Полностью зависящие от помощи Запада, украинские силы испытывают нехватку солдат, вооружений, поддержки с воздуха и артиллерии, а энергосистема Украины почти разрушена.

Мобилизация в России дает понять, что Москву «не удастся вытеснить с большей части русскоязычного востока, не говоря уже о Крыме», отмечает ванден Хювел. По ее мнению, Белый дом открывает двери для переговоров: администрация США организовала ряд утечек - о том, что дискуссии с русскими о применении ядерного оружия «снизили градус напряжения», о Байдене, призвавшем Зеленского не отказываться от переговоров публично, о помощнике Байдена по нацбезопасности Джейке Салливане, который посетил Киев и «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта. По мнению автора, интересы Запада явно отличаются от интересов украинцев, а Зеленский считает своим лучшим шансом втянуть США и НАТО в конфликт.

Маск снова попытает счастья с платными галочками в Twitter

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск заявил, что подписка Twitter Blue (плата в 7,99 долларов в месяц за синюю галочку рядом с именем пользователя), будет перезапущена 29 ноября. Как отмечает The Verge, первоначальный запуск Blue прошел не очень гладко.

Запустить новинку на iOS в Twitter впервые попытались в начале ноября, но процесс свернули через несколько дней из-за волны поддельных учетных записей, получивших галочки. К примеру, в соцсети появился фейковый аккаунт фармацевтической компании Eli Lilly, написавший, что инсулин теперь бесплатен. Хаос привел к тому, что часть компаний приостановили рекламу на платформе, в том числе General Motors, General Mills, Audi, Volkswagen.

Совместная декларация G20: о чем договорились лидеры

Три дипломатических источника Reuters рассказали, что лидерам G20 удалось согласовать совместное заявление по итогам саммита, в нем они «самым решительным образом» осудили действия России на Украине. Как отмечается в декларации, большинство членов G20 согласились с тем, что украинский кризис «причиняет огромные страдания людям и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике».