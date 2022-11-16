Встреча Сунака и Си Цзиньпина на G20 сорвалась

Встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была состояться в рамках саммита G20, отменена в связи с пересмотром графика саммита после инцидента с ракетой в Польше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

«Встреча Сунака с Си Цзиньпинем была отменена, поскольку график G20 был пересмотрен на фоне (инцидента) с ракетой в Польше», - написал в соцсетях корреспондент Daily Maill Джон Стивенс.

Ранее сообщалось, что Сунак должен был стать первым за почти пять лет британским премьером, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, вечером 15 ноября две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. Сразу же было заявлено, что ракета была российского производства.

В Минобороны РФ заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. О невиновности России заявил и президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, согласно имеющийся информации, Москва не имеет отношения к инциденту с падением ракеты на территории Польши.