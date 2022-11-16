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41 минуту назад

Польша инициировала созыв Совета НАТО

News.ru

Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Статья 4 основного договора Альянса означает, что «Стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой».

Польша инициировала созыв Совета НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора, — сказал Сийярто.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете.

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В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет утром 16 ноября встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше. После заседания, примерно в 12:30 (14:30 мск), Столтенберг сделает заявление для представителей СМИ.

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