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1 час назад

Украинские СМИ: в Одессе прогремели взрывы

Елена Прошина

В Одессе раздаются взрывы. По данным местных Телеграм-каналов, причиной стал взрыв газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские СМИ: в Одессе прогремели взрывы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Краснова, дом 1, там взорвался газ. Взрыв был слышан в разных районах города. В результате взрыва пострадало два человека.

СМИ: в Киеве прогремели взрывы

О взрывах в Одессе и Одесской области местные жители также сообщали во вторник. По информации местных СМИ, удары были нанесены по местности недалеко от населенного пункта Фонтанка и в поселке Котовского. Предположительно, там сработали системы ПВО. Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в среду воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, сначала сирены прозвучали в восточных областях страны, затем в центральной, южной и западной частях Украины.

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