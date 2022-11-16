Украинские СМИ: в Одессе прогремели взрывы

В Одессе раздаются взрывы. По данным местных Телеграм-каналов, причиной стал взрыв газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Краснова, дом 1, там взорвался газ. Взрыв был слышан в разных районах города. В результате взрыва пострадало два человека.

О взрывах в Одессе и Одесской области местные жители также сообщали во вторник. По информации местных СМИ, удары были нанесены по местности недалеко от населенного пункта Фонтанка и в поселке Котовского. Предположительно, там сработали системы ПВО. Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.