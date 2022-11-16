Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в среду, 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению населения.

Сперва сирены прозвучали в восточных областях страны, а позднее предупреждение объявили в в центральной, южной и западной частях Украины.

Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.