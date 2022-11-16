Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в среду, 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению населения.
Сперва сирены прозвучали в восточных областях страны, а позднее предупреждение объявили в в центральной, южной и западной частях Украины.
Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.
15 ноября Вооруженные силы РФ провели массированный обстрел объектов критической инфраструктуры по всей Украине. Сперва взрывы прозвучали в Киеве, а после местные власти стали сообщать об ударах по другим городам — Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску и в Сумской области. После этого в большинстве регионов начались экстренные отключения света.