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1 час назад

СМИ: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в среду, 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению населения.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сперва сирены прозвучали в восточных областях страны, а позднее предупреждение объявили в в центральной, южной и западной частях Украины.

В Офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине

Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.

15 ноября Вооруженные силы РФ провели массированный обстрел объектов критической инфраструктуры по всей Украине. Сперва взрывы прозвучали в Киеве, а после местные власти стали сообщать об ударах по другим городам — Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску и в Сумской области. После этого в большинстве регионов начались экстренные отключения света.

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