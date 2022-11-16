Итоги G20: главное

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи стран G20 в Индонезии, «резко осуждается конфликт на Украине», однако среди участников объединения существуют и другие мнения по этому поводу. Главные положения итогового коммюнике саммита публикует ТАСС.

Саммит G20 проходит на острове Бали в Индонезии. По данным СМИ, которые сослались на осведомленные источники, текст проекта итогового коммюнике удалось согласовать только после нескольких дней споров между западными чиновниками и представителями России и Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию на G20, отмечал, что Запад добавил в декларацию фразу о том, что о «многие делегации» осудили Россию. Несмотря на это, представителям Москвы удалось записать в итоговом документе, что были изложены и альтернативные точки зрения на происходящее, а позиции по ситуации на Украине различаются.

«Большинство членов [G20] резко осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», - говорится в итоговом документе.

При этом страны «Большой двадцатки» приветствовали «зерновую сделку» и отметили необходимость вывоза продовольствия из украинских портов. Также в коммюнике говорится о том, что члены G20 «обязуются принять срочные меры, чтобы решить проблему голода и помочь развивающимся странам».

«Необходимо наладить цепочки поставок продовольствия и ускорить переход к устойчивому сельскому хозяйству», - отмечается в документе.

Страны G20 также выступили против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений, призвали вывести гуманитарную деятельность из-под санкций и особо отметили недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

«Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в вооруженных конфликтах. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», - отмечается в коммюнике.

В документе страны G20 также подтвердили «обязательства достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов/углеродной нейтральности к середине века», резко осудили коррупцию и напомнили о необходимости мирного разрешения конфликтов.