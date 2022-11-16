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1 час назад

Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения большинства потребителей

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что электроснабжение большинства потребителей страны восстановлено.

Зеленский заявил о восстановлении электроснабжения большинства потребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"После вчерашних ракетных ударов утром мне доложили, что большинство абонентов подключено. В различных регионах всю ночь работали наши энергетики, я им благодарен", - сказал он в видео, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, более 30 объектов инфраструктуры Украины было повреждено 15 ноября в результате ударов.

Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что эта атака на энергосистему страны была самой массированной с момента начала специальной военной операции - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения.

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